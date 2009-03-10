В ПР готовы идти в коалицию с БЮТ и переписывать Конституцию

В Партии регионов не исключают коалиции с Блоком Юлии Тимошенко для преодоления кризиса в Украине.

Как сообщает пресс-служба партии, народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном создании коалиционного объединения Партии регионов и БЮТ, отметил, что на сегодняшний день никаких переговоров по этому поводу не ведется. «В то же время, Партия регионов никогда не отказывалась от конструктивного диалога с другими политическими силами»,- сказал он.

«Мы и сегодня готовы обсуждать в процессе такого диалога любые конфигурации – как свои собственные, так и те, что предлагаются нам. Но надо понимать, что для нас коалиция – не самоцель, а средство для преодоления системного кризиса в Украине»,- подчеркнул депутат.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, исходя из этого, они видят целесообразным переформатирование парламентского большинства (и, как следствие, органов исполнительной власти) лишь в том случае, если эти действия направлены на преодоление кризиса в экономике и социальной сфере.

“Соответственно, любые конституционные изменения возможны только в рамках мер по преодолению затяжного, я бы даже сказал – хронического, кризиса власти. И здесь, по нашему глубокому убеждению, должно быть уделено необходимое внимание реформе системы местных органов власти, предполагающей передачу значительной части полномочий местным органам самоуправления»,- отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив, что только при соблюдении этих принципиальных для них условий переговоры об объединении будут иметь практический смысл.