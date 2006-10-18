Мороз называет фантастикой требования Нашей Украины
Удовенко обнародовал заявление
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ называет «фантастикой» требование фракции “Наша Украина” до 27 октября принять законопроекты, необходимые для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте член фракции “Наша Украина” Геннадий УДОВЕНКО обнародовал заявление, в котором фракция требует от Верховной Рады до 27 октября этого года рассмотреть и принять все законопроекты, необходимые для вступления Украины в ВТО.
“Наша Украина” считает, что руководство правительства и Верховной Рады всяческими средствами пытается затормозить рассмотрение и принятие необходимых законов и сорвать вступление Украины в ВТО. Г.УДОВЕНКО заметил, что такая позиция руководства правительства и парламента не отвечает ни интересам Украины, ни интересам украинского народа. “Очевидно, что антикризисная коалиция и делегированные ею чиновники пренебрегают интересами собственного народа, отстаивая интересы другого государства”, - отмечено в заявлении.
Фракция “Наша Украина” настаивает на скорейшем принятии парламентом законопроектов, необходимых для завершения получения Украиной членства в ВТО еще до конца 2006 года.
В ответ на это заявление председатель Верховной Рады Украины А.МОРОЗ сказал, что эти претензии к парламенту являются “абсолютно безосновательными”. Он считает, что все законопроекты относительно вступления в ВТО, после того, как правительство подаст их в ВР, могут быть приняты до 1 декабря. По словам А.МОРОЗА, ставить задачу принять эти законопроекты до 27 октября - “это фантастика”. Он заметил, что все прекрасно понимают, что этого сделать нельзя, и поэтому ставить такую задачу «не корректно со стороны авторов заявления». “Нужно все-таки быть прагматиками, и не использовать сложности в подготовке того или иного законопроекта как повод для конфликтов и других вещей”, - сказал председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, 16 октября А.МОРОЗ сообщил, что на текущей пленарной неделе ВР не примет все 20 законопроектов, связанных со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, и их можно принять до декабря.
В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае ускорения работы над принятием законопроектов, необходимых для вступления в ВТО, Украина может присоединиться к этой организации в январе-феврале 2007 г. Однако, по его словам, из 20 законопроектов, которые необходимо принять для вступления Украины в ВТО, в парламент передано всего три.