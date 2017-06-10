В Киеве запустили "таймер безвиза" (видео)

В столице Украины – Киеве на площади перед Администрацией президента запустили символический «таймер безвиза», пишет Радио Свобода.

«Мы запускаем таймер, который осуществляет символический отсчет до вступления безвизового режима с ЕС. Каждая секунда, которую он отмеряет, не только приближает нас к «безвиза». Не только авторизирует украинский паспорт на границе с ЕС, который в полночь превратится в паспорт европейского значения и возможностей. Не только запускает мощный двигатель наших усиленных контактов с объединенной семьей народов Евросоюза. За двенадцать часов последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы», – говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Facebook.

"I'm Ukrainian and I love freedom (Я украинец – и я люблю свободу). Это именно то, что чувствует сегодня каждый украинец. Наконец это случилось, к этому дню мы шли очень, очень долго, и долго его ждали", - сказал президент.

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Первых украинских туристов и правительственных чиновников в рамках вступления в силу безвизового режима примет Литва. Туда отправится торжественный авиарейс. Об этом шла речь во время совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и его коллеги из Литвы Дали Грибаускайте 9 июня.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что безвизовый режим с Европейским союзом заработает по местному времени каждой страны-члена в течение ночи 11 июня.

От 11 июня для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Это стало возможным после того, как Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также будет действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт.