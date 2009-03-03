Минобразования за два года подчинит себе все вузы страны

Министерство образования и науки Украины планирует поэтапно подчинить себе все высшие учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОН.

Как отметил заместитель директора департамента высшего образования МОН Украины Юрий КОРОВАЙЧЕНКО, «при каждом из 26 министерств существуют свои вузы”. “Этот анахронизм сохранился только в странах СНГ. Как в таких условиях можно проводить единую государственную политику в образовательной сфере?”, - сказал он и пояснил: “Потому нами был разработан и представлен Кабинету министров Украины проект правительственного решения, своего рода «дорожная карта» поэтапного перевода всех учебных заведений в подчинение МОН к 2011 году».

Также Ю.КОРОВАЙЧЕНКО напомнил, что с нынешнего года МОН обязало государственные вузы предоставлять детальную отчетность о трудоустройстве студентов.