Кернес повторно избран президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес переизбран президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Об этом сообщает сайт Харьковского городского совета.

Таким образом, Харьков продолжит возглавлять Ассоциацию в 2017-2018 годах.

Решение о переизбрании и продлении полномочий Харькова как председательствующего города, а мэра Харькова - президентом этой организации было принято единогласно 7 июня, на Генеральной ассамблее Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.

«От имени всех харьковчан я сердечно благодарю Ассоциацию за внимание и признание наших успехов. Наша Ассоциация - это мост между городами в решении важнейших вопросов - безопасности, социального обеспечения, миграции, международного права. Участие и лидерство Харькова в Ассоциации - наш вклад в движение Украины к европейским ценностям и интеграции нашей страны в семью европейских государств», - сказал Кернес после голосования делегатов Ассамблеи.

Отметим, что Харьков - единственный город Украины, который входит Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы.

Геннадий Кернес был избран городским головой Харькова от партии «Видродження».

В 2015 году Геннадия Кернеса избрали на пост президента Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Устав организации позволяет занимать эту должность два срока подряд.