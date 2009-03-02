Ющенко не допустит, чтобы Польша получила больший «кусок» Евро-2012

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не допустит непаритетности при выборе городов для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года вместе с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины является принципиальным то, чтобы «фундаментальный паритет, заложенный в концепцию совместной подготовки к Евро-2012 Украины и Польши, сохранился до последней точки».

В.ЮЩЕНКО пообещал, что до 8 мая текущего года в Украине уже 4 города будут соответствовать критериям программы подготовки к Евро.

«Это я говорю с одной целью - чтобы ни внутри Украины, ни в международных дискуссиях мы не допускали обстоятельств для ревизии базовых договоренностей паритетного проведения футбольного чемпионата в Украине и Польше», - сказал Президент, подчеркнув, что в Украине есть все возможности обеспечить своевременную нормальную подготовку.

Как сообщали некоторые польские СМИ, УЕФА якобы может решить провести матчи Евро-2012 в шести польских и двух украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецка, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса.

Начальный план предусматривает проведение матчей в четырех украинских и четырех польских городах. Также в каждой стране есть по два резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату.