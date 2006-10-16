Тарасюк отменил визит в Минск

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отменил визит в Беларусь, где он в Минске должен был принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-участников СНГ.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, отмена визита связана с изменениями в рабочем графике министра.

Вместо Б.ТАРАСЮКА в заседании Совета министров иностранных дел стран-участников СНГ примет участие заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Также В.ОГРЫЗКО примет участие во встрече Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО с руководителями делегаций Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ в Минске планируется подписать 15 документов. Предусматривается, что в ходе заседания 15 документов, которые уже прошли проработку в государствах-участниках и были согласованы во время экспертных заседаний, будут подписаны без обсуждения.

В повестку дня заседания внесены 20 вопросов. В частности, 5 документов выносится на обсуждение, в том числе инициированный Украиной проект Заявления глав государств-участников СНГ по активизации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.