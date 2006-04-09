Лишь треть читателей УНИАН верит в антикоррупционные намерения Черновецкого

Большинство опрошенных на сайте УНИАН пользователей Интернет не верит, что новоизбранный мэр Киева Леонид Черновецкий будет бороться с коррупцией в столице. На вопрос “Действительно ли Черновецкий будет бороться с коррупцией в Киеве?” негативный ответ дали 53 процента читателей украиноязычной версии сайта УНИАН и 53,2 – русскоязычной. Верят в антикоррупционные намерения новоизбранного мэра, соответственно, 31,7 и 32,7 процента. Не знают ответы на этот вопрос 13,4 и 11,9 процента.

Из комментариев, присланных в редакцию, любопытными кажутся такие: “Кто бы ее поборол”, “Некогда!”, “Ему не позволят”, “Коррупционер будет бороться с коррупцией? Не смешите народ!”, “Будет, но так топорно, что лучше бы не боролся”, “Как с ней можно бороться? Дух Омельченко еще будет оставаться в Киеве долго”, «Конечно, будет бороться! Только путем ее оптимизации вокруг своих ”карманов”. И, к сожалению, это именно так...»

В целом в на вопрос УНИАН ответило 1366 пользователей Интернет, из них “украиноязычных” – 700 человек, “русскоязычных” – ... число, которое лучшее не называть (1366 – 700).