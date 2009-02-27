Тимошенко рассказала, как она опять пыталась, а Ющенко снова обещал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в понедельник, 2 марта, будет подписана совместная декларация руководства Украины в Международный валютный фонд о дальнейшем сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам главы правительства, сегодня, во время встречи с Президентом, она пыталась убедить Виктора ЮЩЕНКО, чтобы он сегодня подписал совместное заявление от имени Президента, премьер-министра, исполняющего обязанности председателя НБУ и исполняющего обязанности министра финансов. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня она передала Президенту документ, на котором стоит подпись премьер-министра и подпись и.о. министра финансов.

«Президент пообещал сегодня все же до конца дня этот документ подписать», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что существует и второй документ - совместная позиция всех властей в Украине в отношении аспектов пересмотра программы между правительством и МВФ. Она напомнила, что была достигнута договоренность в понедельник в 15.00 провести очередную встречу, на которой, «вероятно, будет подписан и Президентом, и правительством, и всеми участниками этого процесса совместный документ».

Премьер-министр отметила, что сегодня нужно консолидировать усилия всех ветвей власти для выхода из кризиса. «Я хочу верить в искренность слов Президента, что он также к такой консолидации готов. Я, со своей стороны, буду все делать для того, чтобы страна получила консолидированную, надежную и эффективную власть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Президент Украины, премьер-министр и председатель ВР договорились до понедельника, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд о предоставлении Украине второго транша.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.