Тимошенко и Литвин договорились, что начнут переписывать Конституцию

Верховная Рада Украины 19 марта планирует рассмотреть законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части продления срока полномочий мэров городов, сельских и поселковых председателей, избранных на местных выборах в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время совещания с представителями органов местного самоуправления с участием председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме того, в этот же день ВР рассмотрит изменения в Бюджетный кодекс, законопроекты относительно ассоциации органов местного самоуправления и изменения в закон о местных налогах и сборах.

Парламент также планирует рассмотреть законопроекты относительно изменений в закон об игорном бизнесе и о налоге на недвижимость.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО предложила пролонгировать срок полномочий мэров городов и сельских председателей.

«Сейчас кризис такого масштаба, что если мы его усилим масштабными всеобъемлющими всенародными выборами по всем ветвям власти, то, я боюсь, что страну может разнести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что представители БЮТ подготовили изменения в Конституцию Украины в части пролонгации срока деятельности мэров и сельских, поселковых председателей с 4 до 5 лет.

При этом она отметила, что в переходных положениях изменений в Конституцию должно быть записано, что это касается председателей городов и сел, избранных в марте 2006 года.

Справка УНИАН. Согласно статье 141 Основного Закона, в состав сельского, поселкового, городского, районного, областного совета входят депутаты, которые избираются жителями села, поселка, города, района, области на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет.

Территориальные общины на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования избирают сроком на четыре года соответственно сельского, поселкового и городского председателя, который возглавляет исполнительный орган совета и председательствует на его заседаниях.