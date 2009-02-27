Яценюк: Украина начнет выходить из кризиса в 2011 году

Украина ощутит на себе ослабление влияния финансово-экономического кризиса приблизительно на год позже других стран, считает народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с членами клуба выпускников бизнес-школы Киево-Могилянской академии.

К такому вывводу А.ЯЦЕНЮК пришел, проанализировав ситуацию в Украине и выводы международных экспертов, которые прогнозируют ослабление кризиса лишь в 2010 году.

«Поэтому я могу сказать, что Украина начнет выходить из кризиса в 2011 году», – заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил две проблемы, которые тормозят экономические развитие страны и требуют скорейшего решения. Прежде всего, это тотальная зависимость от экспорта и фактически отсутствие внутреннего рынка.

Вместе с тем, лидер «Фронта перемен» подверг критике деятельность действующего правительства, отметив недопустимость повышения налогов и сборов, а также популизм, который выражается, в частности, в завышении ожидаемых темпов экономического роста.

А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул необходимость применения такой непопулярной меры как сокращение расходной части госбюджета для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках предоставления кредита для поддержки финансового сектора. «Это непопулярно. С секвестром бюджета президентские выборы не выиграешь», – отметил А.ЯЦЕНЮК.