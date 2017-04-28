Насирова после операции забрали в реанимацию (видео)

Отстраненного главу ДФС, которому сегодня провели операцию, сразу после хирургического вмешательства забрали в реанимацию, пишет ТСН.

«Один из эндокринных органов», - сказал директор УНПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины Александр Ларин, отвечая на вопрос, какой орган удалили отстраненном фискалу.

Операция длилась три часа, после чего Насирова перевезли из операционной в реанимацию, куда уже приехали родственники.

Читайте такжеНасиров не показал журналистам электронный браслет: он в интимной зоне

Врачи говорят, что операция прошла нормально, но еще сутки Насиров будет находиться в палате интенсивной терапии, а далее переместится к обычной.

На время операции электронный браслет, который отслеживает передвижения бывшего фискала, с ноги не снимали. Врачам он не мешал и ложно не срабатывал.

Как сообщал УНИАН ранее, Соломенский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения отстраненном от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.