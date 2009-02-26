Тимошенко боится «социального взрыва» среди VIPов Конча-Заспы (документ)

Советские vip-пенсионеры, которые всеми правдами и неправдами закрепились в элитных дачных поселениях "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица", в настоящее время невзирая на все кризисы платят за свои “домики” лишь... 30% стоимости коммунальных услуг. Такое право, как пишет Украинская правда, для них отстояла премьер-министр Юлия Тимошенко, ссылаясь на (хотя в это сложно поверить)... “социальное напряжение”, которое может возникнуть в элитных поселениях, если престарелых випов вынудят платить квартплату в полном объеме, как и остальных граждан Украины.

История началась с посягательства ДУСи на права пенсионеров. Руководитель Госуправделами Игорь Тарасюк предложил с "целью сокращения расходов государственного бюджета на содержание помещений, а также получения дополнительных средств для последующего развития указанных государственных объектов" брать с министров, вице-премьеров, руководства правительства и парламента, судей Конституционного и Верховного судов и советских vip-пенсионеров несколько большую сумму – 30% расчетной платы за пользование помещениями, которая включает услуги охраны, уборку и тому подобное.

За идею ухватился и, тогда еще не отставленный, министр финансов Виктор Пинзеник, и даже предложил больше: брать все 100% расчетной платы.

Следовательно тариф эволюционировал бы следующим образом – на примере одного из министров, которому была предоставлена половина деревянного дома:

Сейчас он платит 30% коммунальных платежей – это 526 гривен в месяц. В случае принятия Кабмином постановления, инициированного ДУС, ему пришлось бы платить 30% расчетной стоимости, то есть 1159 гривен в месяц. А если бы взяли за основу предложение Минфина о необходимости погашения правительственным чиновником всех 100% расчетной стоимости, чиновнику пришлось бы платить 3800 гривен в месяц. Однако, пишет издание, премьер Юлия Тимошенко вообще отказалась выносить на правительство вопрос, связанный с повышением платы за пользование санаториями "Конча-Заспа" та "Пуща-Водица".

Это стало ответом премьера на слезное послание советских випов: “предварительные расчеты показали, что новая цена для нас, бывших руководящих работников органов государственной власти, будет непосильной, поскольку за последние годы эта плата уже выросла в 3-4 раза. Непрерывно растут также цены на лекарства и товары первой необходимости", - жаловались в письме.

“Учитывая изложенное, а также наш вклад в развитие Украины, просим вас, уважаемая Юлия Володимиривна, поступить справедливо: не принимать на рассмотрение проект распоряжения как такой, что является финансово необоснованным".

Благосклонное к проблемам стариков сердце Тимошенко не выдержало, и премьер отказала Тарасюку в реализации его идеи, исходя из следующих оснований: "С учетом ограниченных возможностей государственного бюджета относительно увеличения заработной платы и пенсий в 2009-2010 годах, (...) и с целью предотвращения социального напряжения предлагаю на период преодоления финансового кризиса (2009-2010 годы) воздержаться от принятия решений, которые могут привести к значительному повышению платы за пользование домами...", - сказано в резолюции Тимошенко в адрес ДУС.