У Тимошенко признались, что курс доллара очень зависит от кредита МВФ

Миссия Международного валютного фонда может вернуться в Украину через 10-12 дней.

Об этом заявил вице-премьер-министр Григорий Немыря в эфире 5 канала.

"Состоялся разговор премьер-министра с руководством МВФ, во время которого стороны договорились, что уже на ближайшей неделе, возможно на следующей неделе или через 10-12 дней миссия МВФ готова вернуться в Украину", - сказал он.

Немыря уверен, что "сотрудничество Украины и МВФ продолжится, и Украина получит и второй транш, и третий".

Кроме того, вице-премьер заявил, что "МВФ готов принять цифру дефицита бюджета 3%, но подчеркивает, что этому содействовало бы привлечение дополнительной финансовой помощи".

"Те, кто утверждает, что якобы требованием МВФ является нулевой дефицит бюджета, или бездефицитный бюджет, они или не понимают ситуацию, или сознательно дезинформируют граждан", - сказал он.

Комментируя отказ президента Виктора Ющенко подписать общее заявление власти к МВФ, которое утвердил Кабмин, Немыря отметил, что "если президент не подпишет такое общее заявление, МВФ с сожалением это воспримет, но это не будет основанием для прекращения программы".

"Они готовы работать с правительством и Нацбанком", - заявил он.

Отвечая на вопрос, насколько курс гривны к доллару зависит от кредита МВФ, вице-премьер сказал: "Эти очень взаимосвязанные вещи".

"Я призываю всех, от кого это зависит, в частности, президента и работников его секретариата, понять эту логику", - подчеркнул он.

"Очень важно сейчас сделать перемирие хотя бы на несколько месяцев для того, чтобы заработал банковский сектор, для того, чтобы уважалась независимость Нацбанка, для того, чтобы правительство вместе с Нацбанком исполняли то, что они должны исполнять. Не надо им мешать", - сказал Немыря.

Украинская правда