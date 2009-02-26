Суд восстановил Сюзанну Станик на должности судьи КC
Решение может быть обжаловано
Окружной административный суд Киева восстановил Сюзанну Станик на должности судьи Конституционного суда.
По информации "Украинской правды", суд признал противоправным указ Президента Ющенко, который в марте 2008 отменил назначение Станик судьей КС.
Решение о восстановлении Станик вынесено коллегией судей Окружного административного суда Киева. Оно может быть обжаловано в апелляционном админсуде.
Впервые Ющенко уволил Станик в связи с нарушением ею присяги судьи весной 2007 года, в разгар конфликта в связи с роспуском парламента.
25 марта 2008 Верховный суд признал отставку Станик незаконной. Ющенко выполнил то решение суда – он восстановил Станик и тут же повторно уволил ее по другому поводу. В частности, ввиду неполномочного принесения присяги Ющенко отменил указ президента Кучмы о назначении Станик судьей (в 2004 году, когда Станик вступала на пост судьи, в зале Верховной Рады отсутствовал Леонид Кучма, хотя присутствие Президента при принесении присяги - обязательное условие по закону о Конституционном суде).
Именно второй указ Ющенко и обжаловала Станик в Окружном административном суде Киева.
Инициаторы импичмента Виктору Ющенко, утверждает Украинская правда, строят свою стратегию на незаконном подписании им указов о снятии Станик с должности судьи.