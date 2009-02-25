Петёвка связал требования об отставке Ющенко и Саакашвили

Народного депутата, члена Президиума "Единого центра" Василия ПЕТЁВКУ настораживает синхронность требований об отставке президентов Украины и Грузии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЦ.

Политик отметил, что удивительным образом совпали по времени два очень схожих события: «23 февраля с требованием отставки к Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ обратились представители оппозиции. А уже на следующий день – заявление Леонида КРАВЧУКА (с предложением к В.ЮЩЕНКО добровольную уйти в отставку – УНИАН). Синхронность этих событий настораживает. Как будто кому-то выгодно расшатывать и без того сложную ситуацию в наших странах. Кто в этом заинтересован – думайте сами».

Как отмечает В.ПЕТЁВКА, давать советы украинскому народу и политикам может только тот человек, который имеет опыт успешной деятельности. «Период президентства Л.КРАВЧУКА ассоциируется только с интеллигенцией, которую выбросили торговать на рынки, а также с рекордной инфляцией. И хочу отметить, что в то время Президент имел всю полноту власти в стране», - подчеркнул представитель "Единого центра".

По мнению народного депутата, очень жаль, что стремление хоть как-то оставаться в водовороте политической борьбы, постоянно кидает первого Президента Украины в крайности. «То исполняет роль свадебного генерала в блоке «Не так», то делает «сенсационные» заявления. Жаль, что такой опытный политик позволяет собой манипулировать», - считает представитель "Единого центра".