«Русский вопрос» в Крыму можно решить

Только путем повышения социальных стандартов жизни граждан можно окончательно решить «русский вопрос» в Крыму и прекратить спекуляции на эту тему политическими силами для достижения собственных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил заместитель генерального директора, директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

В целом он считает стратегию Киева по отношению к Крыму правильной, хотя в тактическом плане, по его мнению, делаются ошибки. «Нужно делать акцент не на вопросах языка или культуры, а на экономику, социальные вопросы, на формирование привлекательности региона, изменение его идентичности. Это главные моменты, которые должны сегодня присутствовать», - убежден В.ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что большинство крымчан заявляют, что являются патриотами Украины, хотя во внешнеполитических вкусах больше симпатизируют России. Эксперт считает, что именно на этом нужно строить государственную политику, касающуюся Крыма.

«Как только уровень зарплат и пенсий в Украине превысит российские, отношение жителей Крыма к Украинскому государству изменится», - убежден В.ЧАЛЫЙ. До тех пор, по его мнению, «русский вопрос» активно будет подниматься разными политическими силами для достижения собственных интересов, что только будет углублять раскол в украинском обществе.