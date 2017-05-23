Под Радой активисты и представители УКРОПа требуют упростить ввоз подержанных авто в Украину (фото)

Организаторы пикета, «Украинское объединение патриотов – УКРОП» и общественная организация «Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто» (ЗАВТРА), требуют от парламента рассмотреть и принять законопроекты № 5561 и № 5562, разработанные народными депутатами из УКРОПа в сотрудничестве с представителями ГО «ЗАВТРА» и сообщества «Свободные люди имеют авто».

Документы предусматривают снятие ряда ограничений при ввозе автомобилей, в частности в отношении года выпуска и количества транспортных средств на одного человека, а также замену экостандарта «Евро-5» техническим осмотром. Принятие законов поможет не только легализовать автомобильный рынок в Украине, но и увеличить ежегодные поступления от таможенных платежей в государственный бюджет почти на 2 миллиарда гривен и уменьшить смертность на дорогах, которая сегодня значительно превышает показатели стран ЕС вследствие того, что украинцы пользуются технически неисправными автомобилями, сообщил журналистам председатель политсовета УКРОПа Тарас Батенко.

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«Эти законопроекты приближают нас к Европе. К сожалению, Верховная Рада блокирует их из-за того, что у нас есть определенные лоббисты украинского авторынка, которые создают искусственные препоны, привязывая растаможивание автомобилей к стандартам «Евро-5» и «Евро-6», чего в Европе давно нет», – заявил Тарас Батенко.

Участники акции продемонстрировали всю абсурдность ситуации в Украине с помощью эксперимента, во время которого в Польшу был ввезен и поставлен на учет автомобиль «Запорожец» 1991 года выпуска. Все документы и разрешения в ЕС стоили активистам несколько сотен долларов США, в то время как аналогичная процедура в Украине сейчас обходится почти в 3 тысячи долларов.

«Украинцу нужно около шести лет откладывать всю свою зарплату для того, чтобы купить автомобиль. Это нонсенс. Потому мы приехали в Верховную Раду на этом «Запорожце», чтобы показать власти, что не надо нам врать. Вся Украина знает о том, что Европа экостандартов от нас не требует», – отметил активист ОО «ЗАВТРА» Михаил Катрук. Участники акции обратились к депутатам с требованием прекратить беспредел лоббистов и установить для украинских автомобилистов правила, которые давно действуют в странах ЕС.