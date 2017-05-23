Freedom House призвал ВР во время избрания омбудсмена проконсультироваться с гражданами

Международная правозащитная организация Freedom House призывает Верховную Раду Украины во время выбора кандидатуры на должность уполномоченного парламента по правам человека проконсультироваться с представителями гражданского общества.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Мы настойчиво призываем Верховную Раду рассмотреть широкий круг кандидатов и провести активные консультации с гражданским обществом, отложить официальное голосование в парламенте, если будет необходимо", - заявил директор программ Евразии Марк Берендт.

"Институт омбудсмена существенным образом способствует улучшению в Украине ситуации с правами человека и заслуживает осторожный, открытый процесс отбора. Чтобы быть эффективным, институт должен быть политически независимым, получить официальный мандат от Совета, а также поддержку и участие гражданского общества", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2017 года закончился срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской.

Согласно закону “Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека”, кандидатуру омбудсмена на рассмотрение парламента может внести председатель парламента или не менее 113 народных депутатов.

На сегодня на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека предлагаются следующие кандидатуры: Людмилы Денисовой (от «Народного фронта»), Сергея Алексеева (от «Блока Петра Порошенко»), а также правозащитника и добровольца Андрея Мамалыги.

Завтра, 24 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений будет рассматривать вопрос относительно кандидатур на должность омбудсмена.