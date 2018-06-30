Незаменимый омбудсмен: почему Раде стоит поторопиться с назначением Уполномоченного по правам человека

В Украине должность омбудсмена появилась много позже, чем на Западе. В европейских странах пик активности по созданию институтов Уполномоченного по правам человека припадает на середину прошлого века. Международный институт омбудсмена, объединивший более 50-ти стран, был создан еще в 1976 году. В Украине же первый омбусмен появился только на шестой год независимости страны – 15 января 1998 года, когда вступил в силу Закон «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека».

Им стала Нина Карпачева, которая задержалась в этой должности на три каденции, то есть на 15 лет, и успела за это время скомпрометировать одну из главных характеристик Уполномоченного – независимость от всех ветвей власти. По крайней мере, такие обвинения прозвучали в ее адрес, когда на парламентских выборах 2006 года Карпачева вошла вторым номером в избирательный список Партии регионов.

По завершению ее третьей каденции в области защиты прав человека, у украинского Института омбудсмена наконец-то появилось новое лицо – 24 апреля 2012 года парламент избрал на эту должность тогдашнего правительственного уполномоченного в Европейском суде по правам человека Валерию Лутковскую.

Впрочем, с ее назначением тоже все было не просто. Проголосовать с первого раза не удалось – в парламенте не хватило голосов. А второе голосование сопровождалось скандалом и драками. «Лутковскую завели [в сессионный зал] с бокового входа, дали буквально минуту что-то сказать, услышать, что она говорила, было невозможно – в зале очень громко кричали. Ценой драк и скандалов ее кандидатура все-таки прошла», – вспоминает бывший народный депутат, политический эксперт Тарас Чорновил.

Первые несколько лет работы Лутковской в должности омбудсмена многие считали ее политическим ставленником Партии регионов. Однако, по словам Чорновола, на самом деле она им никогда не была. «Отношение к Лутковской в Партии регионов было неопределенное, они ее не воспринимали своей… Просто, когда между Карпачевой (которая стала на сторону Юлии Тимошенко) и Партией регионов начался конфликт, Лутковская, волей обстоятельств, оказалась в подходящем месте в подходящее время», – подчеркивает Чорновил.

Главная задача Уполномоченного по правам человека, в принципе, объясняется уже формулировкой самой должности – парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека по всей территории Украины. Но в условиях войны перечень профессиональных обязанностей омбудсмена существенно расширился: нарушение прав внутренне-перемещенных лиц, преступления, связанные с терроризмом, нарушение прав женщин, которые воюют на Донбассе, насилие над женщинами на территориях «Л/ДНР» и многое другое. До 2014 года украинскому омбудсмену этим заниматься не приходилось.

Более того, несмотря на то, что, по закону, юрисдикция омбудсмена распространяется на все украинские территории, по факту, возможности повлиять на защиту людей на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса очень ограничены. Традиционные способы здесь абсолютно не работают, поэтому Уполномоченному нужно постоянно находить дополнительные возможности. В частности, необходимость сотрудничать с оккупантами. К примеру, как в истории с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации, с офисом которого украинскому омбудсмену довелось вести длительную официальную переписку и переговоры, чтобы, в конце концов, добиться перевода 12 заключенных из Крыма на материковую часть Украины.

Еще один интересный нюанс – совместная работа с общественными активистами. При Карпачевой ахиллесовой пятой омбудсмена всегда было отсутствие системного сотрудничества с правозащитными организациями, непрозрачность деятельности, отсутствие открытой информационной политики. Сегодня в офисе Уполномоченного считают, что имеют высокий уровень доверия среди правозащитников.

Результаты недавней общенациональной социологии «Права человека в Украине» это, впрочем, подтверждают. К примеру, согласно этому исследованию, 78% правозащитников считают сотрудничество с oфисом Уполномоченного эффективным.

«Мы проводили опрос общественных организаций, которые сотрудничают с офисом Уполномоченного по правам человека, и действительно их оценка работы омбудсмена была высокой, особенно, на контрасте с предыдущим, когда в офисе стояли кодовые замки», - говорит глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

«Находясь в бюджетных рамках, омбудсмен создала эффективную сеть по всей Украине, которая позволяет качественно мониторить ситуацию относительно нарушений прав человека и оперативно реагировать на вопиющие факты нарушений», – отмечает народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова.

Как бы там ни было, каденция Лутковской закончилась, но еще до истечения срока полномочий нынешнего омбудсмена в Украине заговорили о том, кто может ее сменить.

Стоит отметить, что к кандидату в омбудсмены выдвигаются определенные требования: Уполномоченным может быть только гражданин Украины, не младше 40 лет, владеющий государственным языком и в течение последних пяти лет проживающий в Украине. Также, кандидаты должны обладать высокими моральными качествами, опытом правозащитной деятельности. Претендентов на должность проверяют в порядке, установленном Законом «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

Традиционно, предложения по кандидатурам вносят спикер Верховной Рады или не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава. Не так давно в СМИ появилась информация, что в парламенте уже вовсю идет сбор подписей по нескольким кандидатов. В их число, к примеру, попала вице-спикер Ирина Геращенко, которая, в свою очередь, на своей странице в Facebook открестилась от любых «карьерных перемен». «Уважаемые коллеги и эксперты. В мои ближайшие планы входит продолжение работы в ВР и политическая деятельность. Никаких других планов пока не рассматриваю. Не гоните и не жените меня без меня», – отметила она.

Также в кулуарах озвучивается кандидатура народного депутата от «Народного фронта», главы Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмилы Денисовой. К тому же, сама она уже заявила о готовности стать омбудсменом, если парламент поддержит ее кандидатуру. «Я думаю, что я могу быть омбудсменом. Но если будет лучший человек, если парламент так определится, то буду оставаться депутатом», – отметила она.

Между тем, правозащитным организациям о конкретных кандидатах по-прежнему ничего неизвестно. Соответственно, если какие-либо обсуждения и имеют место, то происходят они в парламенте «за закрытыми дверями». В связи с этим, правозащитники уже высказались против политических назначений и возможных «партийных квот» в вопросе, который определяет государственную политику в области прав человека в стране. На днях представители неформальной коалиции правозащитных организаций «Правозащитный порядок дня» обнародовали открытое обращение к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, главе Комитета по вопросам прав человека Григорию Немыре и лидерам фракций и депутатских групп, потребовав провести открытый конкурс на должность Уполномоченного по правам человека.

«Омбудсмен должен быть голосом в защиту высоких международных стандартов защиты прав человека и, исходя из этого, выражать свою позицию, а не обслуживать интересы каких-то политических партий, групп, фракций и прочее», – убеждена Александра Матвийчук.

Такого же мнения придерживается руководитель Адвокационного центра украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров. По его словам, перед новым омбудсменом стоит немало задач. Необходимо продолжать работать над выполнением Национальной стратегии по правам человека, над устранением дискриминационных положений против жителей временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц, работать в сфере освобождения пленных и заключенных с неподконтрольных Украине территорий, использовать международные связи и механизмы для защиты прав человека. «Особенно активными нужно быть в вопросах предотвращения угроз правам человека в сфере деятельности спецслужб (сейчас сотрудники СБУ нередко пытается контролировать то, что не должны) и пыток в правоохранительных органах и пенитенциарной системе. А пытки есть везде – и в СБУ, и в полиции, и в армии, и даже в прокуратуре», – добавляет Захаров.

Любопытно, что сами правозащитники часто, ввиду разных обстоятельств, не хотят даже пробоваться на должность Уполномоченного. И даже готовы выносить на участие в открытом конкурсе на должность омбудсмена… Валерию Лутковскую. «Несмотря на то, что в ее работе есть ряд недостатков (к примеру, она сознательно избегала конфронтации с властью Януковича), Валерия Лутковская – хороший специалист. Она сформировала структуру, сильный офис и кадры, добилась больших успехов. Ей только не хватает откровенных «наездов» на власть, ведь иногда на власть нужно именно публично давить», – считает Захаров.

Но нужен ли самой Лутковской какой-либо конкурс? Дело в том, что, согласно законодательству, пока новоизбранный Уполномоченный не примет присягу – Валерия Лутковская остается омбудсменом. Если до сих пор продолжает работать Центризбирком, сроки полномочий членов которого закончились давным-давно, то нельзя исключать, что и работа омбудсмена продлиться на следующие пять лет таким же образом. Тем более, сама она не против второй каденции, а правозащитные организации ее поддерживают.

Но есть одно «но». В условиях войны обязанности Уполномоченного по правам человека значительно расширяются. А затягивание избрания омбудсмена может и вовсе обернуться крайне неприятными сюрпризами. Ведь вряд ли что-то может помешать России использовать отсутствие легитимного Уполномоченного против нас и, к примеру, заблокировать передачу украинцев на подконтрольную Украине территорию по договоренностям, которые достигались совместно с омбудсменом. Да, правозащитники убеждены, что такие риски абсолютно неоправданы, поскольку, пока парламент не определится, действующий омбудсмен будет продолжать выполнять возложенные на нее обязанности. Но это – одна, украинская сторона медали. Что находится там, на другой – российской – большой вопрос. Что стоит России, которая три года плюет на неприкосновенность украинских границ, еще раз наплевать на международные договора и украинское законодательство…

Ирина Шевченко