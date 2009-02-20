Третьяков убежден, что действующая коалиция в ВР не будет разрушена

Заместитель главы парламентской фракции «Наша Украина – Народна самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что действующая парламентская коалиция не будет разрушена.

Об этом он заявил в интервью изданию «Главред».

А.ТРЕТЬЯКОВ напомнил, что недавно руководством фракции было принято решение о нежелательности перехода кого-либо из депутатов фракции на работу в структуры исполнительной власти.

Однако при этом А.ТРЕТЬЯКОВ подчеркнул, что оно носило сугубо рекомендательный характер. «Мы не можем тому или иному человеку — народному депутату - запретить идти в исполнительные органы власти, какая бы мотивация не была. Мы ведь не рабовладельческое общество, а фракция — это не рабы, которые должны делать так, как им прикажут», – заявил он.

Замруководителя фракции НУ-НС добавил, что не собирается из этого делать проблему, поскольку точно знает, что «коалиция не будет разрушена. И не соберется тридцать семь подписей (большинство фракции), чтобы принять решение о выходе из коалиции».