Порошенко о безвизе: Украина в последний раз прощается с советской и российской империями

Сегодня для Украины особенный день, когда она окончательно прощается с российской и советской империями. Об этом президент Украины заявил после церемонии подписания безвизового режима для Украины.

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"Это абсолютно исторический день для моей 45-миллионной нации. И я абсолютно уверен в том, что это так же исторический день для Европейского Союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями. Украина полна решимости продолжать процесс реформирования страны. Только ради безвиза мы выполнили 144 реформы, и мы готовы продолжать этот процесс", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

Документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Евросоюза.