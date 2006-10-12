Червоненко смертельно устал смотреть через прицел

Председатель Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО считает необходимым продолжать переговоры по созданию в парламенте широкой коалиции на основе Универсала национального единства.

Как сообщил Е.ЧЕРВОНЕНКО сегодня в интервью газете «Известия в Украине», на заседании политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» он голосовал за продолжение переговоров о создании широкой коалиции.

«На политсовете я голосовал за продолжение переговоров с учетом требований Универсала национального единства. Я категорически не согласен с теми украинскими политиками, которые говорят, что «Универсал – пустая бумажка»… При уровне нынешнего цинизма в украинской политике часто скорее законы становятся пустыми бумажками, а вот Универсал – это был единственно правильный путь к консенсусу и примирению. А еще – проверка на моральность топ-менеджеров украинской политики», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По мнению губернатора Запорожской области, сейчас необходимо выстроить правила игры, которые будут поняты и приняты всеми политическими силами. «Тогда мы реально победим… Я вам честно скажу, я смертельно устал от того, что если ты находишься в одной политической силе, то обязательно должен рассматривать другую политическую силу сквозь призму прицела. Уверен, что это должно закончиться. Когда будет завершен перераздел собственности», - пояснил Е.ЧЕРВОНЕНКО.