Полиция не пускает в МВД делегацию националистов для вручения петиции об отставке Авакова

Полиция отказывается впустить в Министерство внутренних дел делегацию представителей Добровольческого движения ОУН с целью вручения петиции с требованием об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа на территорию МВД происходят словесные перепалки между участниками акции и полицейскими, впрочем, каких-либо активных действий ни одна из сторон пока не совершает.

Для реагирования на возможное негативное развитие событий неподалеку от места проведения акции вишукувався отряд полиции в полном снаряжении.

Читайте такжеВ МВД показали видео с мужем в офисе ОУН, который из гранатомета целился в толпу

С начала проведения акции с требованием отставки Авакова количество ее участников возросло примерно до 100 человек.

Как сообщал УНИАН, националисты пикетируют МВД с требованием отставки Авакова и против произвола, который, по их словам, совершает против членов организации полиция.

*** Утром 9 мая около 800 участников пророссийской акции шли шествием по центру города к Аллее Славы. Во время шествия, когда участники акции проходили мимо офиса ОУН, в правоохранителей и участников акции бросали яйца и картошку. После этого в ОУН заявили о разгроме, соденном полицией 9 мая возле здания и в помещении их штаб в Киеве, а также о задержании 25 человек.

В Министерстве внутренних дел опровергли заявления ОУН и заявили, что полицейские не штурмовали офис ОУН, а пытались задержать правонарушителей, совершивших противоправные действия против участников шествия.

Сегодня, 11 мая, Аваков сообщил, что правоохранители 9 мая в Киеве приняли решение войти в здание, где находились представители Добровольческого движения ОУН, после получения информации о возможном наличии в помещении оружия.

В свою очередь один из руководителей провода ОУН Николай Коханивский подтвердил журналистам озвученную Аваковым информацию о том, что в офисе ОУН на улице Мазепы 9 мая были изъяты тубус от гранатомета. По словам Коханивского, это тубус от гранатомета, и он, как и много других военных вещей, находился в музее организации.