Мороз ”разъяснил”, что означает назначение Зинченко

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает, что назначение Виталия ГАЙДУКА на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны усилит конструктивизм в работе власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Одесской области, где находится с рабочей поездкой.

«Это будет усиление конструктивизма в работе власти», - сказал, в частности, А.МОРОЗ.

Он отметил, что знает В.ГАЙДУКА как «толкового, делового человека».

В свою очередь вице-премьер-министр Украины, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК отметил на пресс-конференции, что В.ГАЙДУК - «это человек порядочный и очень-очень профессиональный».

Также А.МОРОЗ прокомментировал назначение бывшего госсекретаря Александра ЗИНЧЕНКО советником Президента Украины, сказав, что тот «хороший менеджер, управленец». При этом председатель ВР отметил, что часто задают вопрос, что означает назначение А.ЗИНЧЕНКО, на что А.МОРОЗ, по его словам, отвечает: «Это означает, что он стал советником Президента».

А.МОРОЗ подчеркнул, что Президент сделал кадровые назначения, какие считает необходимыми, и «мы готовы сотрудничать и с одним, и с другим».

В.РЫБАК, комментируя назначение А.ЗИНЧЕНКО, только сказал, что «Президенту, как говорят, виднее».