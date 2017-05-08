Порошенко: наши деды не представляли, что через семьдесят лет своё войско в Украину пришлет Москва

Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокое уважение всем борцам против нацизма и отметил, что наши деды в самых страшных снах не представляли, что через семьдесят лет свое войско в Украину пришлет Москва.

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Об этом президент сказал в обращении на открытии фотовыставки «Четвертое поколение» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, видеозапись которого размещена на странице главы государства в Facebook.

«Когда наши деды и прадеды в сорок пятом наступали на Берлин, они и в самых страшных снах не представляли, что через семьдесят лет свое войско в Украину пришлет Москва... И хладнокровно убивать их внуков и правнуков. Сегодня Украину защищают потомки и воинов Красной армии и Украинской Повстанческой Армии. Они уважают своих дедов и прадедов. Подвиг наших победителей, которые защищают украинскую землю от российского агрессора, будет жить всегда», - сказал Порошенко.

Также президент выразил глубокое уважение всем борцам против нацизма и поблагодарил ветеранов. «Низкий поклон вам за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие ветераны!» - сказал глава государства.

***Украина сегодня вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения, установленный с целью увековечения памяти всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Украина начала отмечать этот день в 2015 году.