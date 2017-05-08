Путин поздравил граждан Украины с 72-й годовщиной Победы, проигнорировав Порошенко

Президент России Владимир Путин поздравил граждан Украины с 72-й годовщиной Победы, проигнорировав главу украинского государства Петра Порошенко, отметив, что «традиции братской дружбы» останутся основой «региональной стабильности и безопасности». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы – священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Путин отметил, что «лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма».

Глава российского государства выразил уверенность, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности».

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Путин передал «низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни».

Ранее Путин заявлял, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы - страна победителей», - заявил Путин.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил он.

*** Украина 8 мая вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения. Эта дата установлена указом президента Украины «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны». Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.