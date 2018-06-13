События недели: версия читателей УНИАН - от Кличко ждут реванша, организаторы Евровидения грозят Украине штрафом, а Интерпол снял Януковича с розыска

Центральной темой недели был долгожданный бой Владимира Кличко с восходящей звездой в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Бой, бесспорно, можно называть одним из лучших поединков последних десятилетий. В конечном итоге, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец и британец по очереди побывали в нокдауне, но каждый из них после этого вставал и продолжал драться. Кстати, для Джошуа это был первый нокдаун в его карьере супертяжа.

Несмотря на поражение, Владимир может смело записывать этот поединок в свой актив. Мировые знаменитости, начиная от Леннокса Льюиса и заканчивая Арнольдом Шварценеггером, рассыпались в комплиментах к украинскому боксеру, отмечая его профессионализм и достойное поведение.

В частности, по словам звезды Голливуда и экс-губернатора Калифорнии, это был один из самых захватывающих боев, которые он когда-либо видел. А мэр Киева Виталий Кличко и вовсе заявил, что этот бой был лучшим в карьере его брата.

После обсуждения и смакования комментариев участников поединка, объективно встал вопрос о реванше, возможность которого предусмотрена в контракте. Думаю, не будет преувеличением сказать, что увидеть бой-реванш действительно хотели бы многие. Тем более, что в пудовых кулаках Кличко, несмотря на возраст, сил еще достаточно.

Его брат Виталий пообещал поддержать любое решение Владимира, однако ключевым условием считает наличие мотивации. «Я скажу одну вещь: бой - это лишь десерт. За ним стоит огромная работа. 25 лет ты ходишь в зал, тренируешься два раза в день. Разумеется, ты устаешь. Невозможно делать это всю жизнь. Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: «Я выйду на бой и сделаю все, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни» - я его поддержу», - заявил Виталий, отметив, что внутренне он все-таки за то, чтобы его брат расставил в бое с Энтони все точки над «и».

Сам Владимир пока официального заявления о своем будущем не делал, однако намекнул на возможность продолжения карьеры сообщением на своей странице в Фейсбук: «Привет всем, я вернусь».

Нам же остается только ждать и надеяться, что, если Кличко все-же снова выйдет на ринг, он будет выглядеть никак не хуже, чем в нынешнем бою с Джошуа. Если же Кличко завершит свою спортивную карьеру сейчас, он навсегда останется легендой, не потерявшей голову и не скатившейся до уровня Майка Тайсона, которого, в его последних боях, били все, кому не лень, а наблюдать за этим было очень больно.

Еще одной темой, которая взволновала наших читателей, стало заявление главы оргкомитета Евровидения Фрайлинга о том, что против Украины и России могут быть введены санкции за историю с запретом на выступление в Киеве российской исполнительницы Самойловой.

По его словам, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов, но не сделала этого с Россией. Ну, а Москву могут наказать за то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года. Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты – от штрафа до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет.

Если с Россией все понятно – делайте с ней, что хотите, нас это не касается, то вот угрозы в адрес Украины воспринимаются как-то тяжело. Так и тянет сказать: больно нам нужно ваше «Евровидение», переживем как-то и без него.

Впрочем, это довольно наглое заявление со стороны оргкомитета песенного конкурса, который ставит устав этой организации выше законов принимающей в этом году Евровидение страны, к сожалению, осталось без внимания наших чиновников, поскольку для них сейчас, видимо, намного важнее успеть допилить выделенные на проведение конкурса средства, чем проявлять свою национальную гордость. Хотя можно заподозрить их и в простом нежелании срывать праздник, ведь само решение о санкциях будет принято уже после проведения конкурса, 12 июня. Уверен, тогда-то наши патриоты и обрушат на противников всю мощь своего праведного гнева.

Также на этой неделе стало известно о крайне неприятном для Украины решении Интерпола, который своим постановлением снял с международного розыска Виктора Януковича и его сына. Кроме Януковичей, из списков разыскиваемых на сайте международной организации уголовной полиции были удалены карточки экс-главы СНБО Андрея Клюева и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

По словам адвокатов Януковичей, данное действие Интерпола последовало после заявлений, поданных в 2015 году в Интерпол фирмой Joseph Hage Aaronson LLP от имени Януковича и его сына, с требованием удалить их имена из списка лиц, разыскиваемых Интерполом, в том числе, на том основании, что «дела против них были политически мотивированными, в них не было доказательств и надлежащие процедуры не были соблюдены».

И вот здесь уже возникают большие вопросы к нашей ГПУ и лично Генпрокурору без юридического образования Юрию Луценко: Как же так? Сколько раз нам рассказывали, что доказательная база неопровержима, а все процедуры соблюдены?

Сам Луценко у себя на Фесйбук начал пафосно рассуждать о том, что зрадофилам и поклонникам Януковича рано радоваться. Генпрокурор, мол, знает, как эту проблему решить. В то же время в самой ГПУ, подчиненные Луценко стали уныло отчитываться, что «выводы Интерпола обрабатываются», но вот в чем они точно уверены, так это в том, что снятие Януковича и его компании с розыска произошло точно не по их вине, а принятие такого решения «мотивировано имеющимися недостатками украинского законодательства».

Вообще, конечно, интересно: сколько ни следи за карьерой Луценко, всю жизнь ему кто-то мешает. В свое время кричал про «бандитам-тюрьмы» - на этом выехал и стал главой МВД, но сажать коррупционеров ему мешала прокуратура. В бытность главой крупнейшей провластной фракции в Верховной Раде мог продвигать нужные законы, но тоже не сложилось. Стал начальником всех прокуроров – теперь ему жить мешает «несовершенное украинское законодательство». Какая-то удивительная немощность. Зато жена в Раде, а кум – президент.

Живо отреагировали наши читатели и на скандал, связанный с инициативой киевских властей раскрасить Арку Дружбы народов в цвета радуги. Еще на прошлой неделе воинствующие гомофобы из Правого сектора и «Свободы», мающиеся от безделья в мирной столице, усмотрели в этой разноцветной инсталляции скрытую пропаганду ЛГБТ и заблокировали площадь. В итоге, столичные чиновники, во главе с Кличко, и представители ПС все же нашли компромисс: неокрашенную часть Арки украсят национальным орнаментом. Я, правда, слабо представляю себе, как это будет выглядеть, но вот пользователи соцсетей проявили недюжинную фантазию.

На этом фоне наша аудитория упустила сообщение о новой уловке чиновников, направленной на понижение задолженности за коммуналку. Как стало известно, Кабмин издал постановление, согласно которому с 1 мая жилищная субсидия на следующий период не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Простыми словами: хочешь субсидию – плати вовремя и в полном объеме.

Видимо, это постановление связано с последними данными Госстата, согласно которым долги украинцев за газ в первом квартале 2017 года выросли почти на 17% и превысили 7 миллиардов гривен.

В соревновании по креативности от Кабмина не отстают и во Львовской области. Наши читатели пропустили новость о том, что местный военный комиссар Александр Тищенко придумал, как решить проблему по выполнению планового задания по весеннему призыву, который, на данный момент, выполнен лишь на 63%.

Собственно, он решил установить возле одного из пунктов пропуска на границе специальный пост, где будут проверять мужчин в возрасте с 18 до 27 лет. Таким образом, мол, будут выявлять тех, кто уклоняется от срочной службы.

По его словам, военнообязанные граждане забывают, что, в десятидневный срок со дня объявления призыва, должны появляться в военных комиссариатах. Поэтому их приходится разыскивать, чтобы вручить повестки. «Если военнообязанный в десятидневный срок не появился в комиссариате, на него заводится дело, он в розыске. Их разыскивают, где поймают, там и вручают повестки. Нигде в законодательстве не прописано, где именно вручать повестки. Если вблизи границы – в этом нет ничего незаконного. Пока что этот эксперимент в области не проводится, надо еще договориться с пограничниками», – сказал Тищенко.

Так что, дорогие читатели призывного возраста, планирующие выезд за границу через Львовскую область, будьте внимательны. Вас там ждет радушный прием и гостеприимный военком :-).

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН