В списках не значатся: что мешает Интерполу искать Януковича и Ко

В аккурат перед громко анонсированным началом рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича в суде, в Украину пришла неприятная весточка из Интерпола – международная организация уголовной полиции сняла беглого президента и его соратников с розыска. Произошло это, к слову, не впервые.

Напомним, официально Интерпол объявил Януковича в розыск 12 января 2015 года (хотя Украина пыталась добиться этого еще с весны 2014 года). Такую задержку украинские правоохранители объясняли бюрократией в международной организации уголовной полиции и напоминали, что Украине очень важно собрать полноценную базу доказательств о совершенных им преступлениях.

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Кроме того, чрезвычайно важным было исключить любой политический подтекст уголовных дел против Януковича, поскольку, по словам политолога Тараса Чорновола, «политические дела» в Интерполе воспринимают крайне болезненно и не вмешиваются, если они носят политический, военный, расовый или религиозный характер. Вероятно, именно поэтому в карточке Виктора Януковича на сайте Интерпола в 2015 году отмечалось, что разыскивается он по обвинениям в присвоении, растрате и злоупотреблениях, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой.

Объявление в розыск международной организацией уголовной полиции Януковича и Ко включало в себя три позитивных аспекта для Украины. Во-первых, свидетельствовало, что против фигурантов имеются весомые доказательства о совершении ими преступлений. Во-вторых, не позволяло им покидать Россию, предоставившую им убежище. В-третьих, давало возможность в который раз продемонстрировать миру, как Россия, отказывая в экстрадиции украинских высокопоставленных беглецов, продолжает нарушать всевозможные международные соглашения.

Однако украинцев, жаждущих справедливого наказания для бывшего президента с компанией, ожидало жестокое разочарование. 21 июля 2015 года файл с данными Виктора Януковича был удален из рубрики разыскиваемых лиц на сайте Интерпола. В международной организации уголовной полиции пояснили, что основанием для этого послужило соответствующее ходатайство адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP. Защитники Януковича тогда сообщили, что Интерпол засомневался в предоставленных украинскими правоохранительными органами данных, которые были основой для объявления беглого экс-президента Украины в розыск. В украинском бюро Интерпола заявили, что доступ к информации о розыске Виктора Януковича приостановлен временно, поскольку относительно него в Украине нет ни одного завершенного уголовного дела и, как следствие, судебных решений.

Как оказалось, нет ничего более постоянного, чем временное. И комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля - 3 марта 2017 года было принято решение о снятии с международного розыска подозреваемого Януковича и Ко. «Недавние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны, прежде всего, с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - пояснил ситуацию заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

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В частности, по его словам, согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск. Украинские суды отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого. А обеспечить участие Януковича в судебном процессе, когда он наотрез отказывается приехать в Украину, весьма проблематично.

В Генпрокуратуре, правда, считают, что украинские правоохранительные органы смогут разыскать экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы доставить его в Украину для отбывания наказания после судебного приговора. «Наши правоохранительные органы смогут исполнить судебное решение и доставить Януковича в Украину (для отбывания наказания — УНИАН)», - после первого судебного заседания по делу о государственной измене Януковича заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Но верится в это с трудом. Особенно, если проследить всю эпопею с попытками Украины забрать Януковича из России законным путем, начиная с 2014 года. Во-первых, Россия давно и успешно плевала на международное право, поэтому ожидать от нее выдачи преступников не стоит хотя бы поэтому.

Во-вторых, даже если уповать на законные процедуры, России ничего не мешает выдать Януковича и Ко Украине, но и ничего не запрещает их не выдавать. Затягивать этот процесс можно бесконечно долго, к примеру, если защита беглого экс-президента подаст в российский суд иск о том, что уголовные дела в отношении него в Украине – преследование по политическим мотивам. А именно на этой версии и настаивают защитники Виктора Януковича.

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Так, по словам адвоката Виталия Сердюка, его подзащитного сняли с международного розыска, поскольку он преследовался по политическим мотивам. «Интерпол снимает с розыска человека в случае, когда досудебное расследование прекращается, чего в данном случае нет, или же при наличии фактов политического вмешательства в деятельность правоохранительной системы. В данном случае Интерпол окончательно снял с розыска Януковича из-за наличия фактов политического преследования», - отметил он.

«Государства, в рамках сотрудничества с Интерполом, часто играются в политику… Что касается самого розыска, крайне сомнительна его эффективность», - считает научный сотрудник Национальной академии прокуратуры, советник ЮФ «еПраво» Виталий Власюк.

Однако, по его словам, если суд вынесет решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, то вернуть Януковича в список лиц, разыскиваемых Интерполом, вполне возможно.

«Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. Эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания», – уже пообещал генеральный прокурор Юрий Луценко.

В конце концов, в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры отмечают, что намерены обжаловать решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Украины, а также допускают, что по результатам обработки выводов Интерпола, возможно внесение изменений в действующее законодательство. Тем более, что менять законы по этому поводу Украине уже не впервой.

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Напомним, изначально процедура заочного осуждения могла применяться только в том случае, если подозреваемый находится в международном розыске. После того, как Интерпол приостановил розыск Януковича два года назад, закон был изменен. В частности, разрешалось проводить заочное расследование и осуждение лиц, не находящихся в розыске Интерпола, но скрывающихся от правосудия более 6 месяцев или пребывающих на временно оккупированных территориях.

Другой вопрос, как доказать, что Янукович в России скрывается от правосудия. Тем более, если и он сам, и его защитники настаивают, что находиться в Украине он никак не может из-за угрозы его жизни и здоровью.

Как бы там ни было, решать эту проблему стоит хотя бы потому, что европейские санкции относительно Януковича и Ко продлятся совсем недолго – до марта 2018 года. А, учитывая, что с 2014 года санкционный список значительно уменьшился, нет никаких гарантий, что, в отсутствие реальных судебных решений по ним, беглецы не восстановятся не только в правах, но и в должностях.

УНИАН