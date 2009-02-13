Ющенко обратился в КС с неотложным представлением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с представлением в Конституционный Суд с просьбой растолковать конституционный механизм замены отдельных членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в КС Марина СТАВНИЙЧУКК.

По ее словам, сегодня Президент обратился в КС относительно необходимости разъяснения соответствующих статей Конституции.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что 16 декабря 2008 года в парламенте было объявлено о создании коалиции.

Она отметила, что, по конституционной процедуре, после этого коалиция должна была предложить кандидатуру премьера и членов правительства. Однако, по ее словам, этого не произошло.

Вместо этого, отметила М.СТАВНИЙЧУК, сегодня, спустя два месяца, возник вопрос о замене отдельных членов правительства.

В связи с этим М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что после внесения изменений в Конституцию в тексте Основного Закона появился такой термин, как «парламентская коалиция». Причем, по ее словам, непосредственно с фактом формирования коалиции связана процедура формирования правительства.

В частности, она отметила, что Конституция уполномочивает парламентскую коалицию после ее создания внести на рассмотрение Президента кандидатуру премьер-министра, а премьер-министру – кандидатуры министров.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что в марте 2008 года Конституционный Суд в своем решении признал зависимость формирования правительства от факта формирования коалиции.

Таким образом, по ее словам, после формирования новой коалиции в декабре прошлого года, а также в связи с сегодняшними намерениями ротации отдельных министров возникает необходимость разъяснения Конституционным Судом механизма такой ротации.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что Президент просит КС рассмотреть этот вопрос как безотлагательный.