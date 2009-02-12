Эксперт видит на месте Пинзеника человека, далекого от пасьянсов

При нынешней ситуации в Украине целесообразно вернуться к модели совмещения должностей министра финансов и вице-премьер-министра Украины. Такое мнение выразил директор аналитической группы «Да Винчи АГ» Анатолий БАРОНИН, комментируя УНИАН последствия возможной отставки главы Министерства финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА.

«Такая модель даст возможность усилить действенность экономического блока правительства, а также при условиях назначения технической фигуры деполитизировать его работу, тем самым поставив целью эффективность и результативность Кабмина», - считает аналитик.

По убеждению А.БАРОНИНА, в случае отставки В.ПИНЗЕНИКА его место должен занять человек, не имеющий жесткой привязки к партийным структурам и не погрязший в политических баталиях.

«Ситуация нуждается в назначении на эту должность фигуры, которая не принимает участия в коалиционных и парламентских пасьянсах. Он должен быть свободным от политико-партийных обязательств и интересов. Назначение профессионала-экономиста, который будет готов идти на непопулярные решения, положительно отразится не только на финансовом секторе страны, но и станет позитивным сигналом для всего рынка», - заявил А.БАРОНИН.

По словам А.БАРОНИНА, в противном случае политические риски, особенно в канун президентских выборов, ухудшат экономическую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “в нынешних условиях профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”. При таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.

Текст заявления В.ПИНЗЕНИКА был обнародован сегодня на официальном сайте Минфина. Однако, через час заявление исчезло из сайта финансового ведомства.

Должности первого вице-премьер-министра - министра финансов ранее совмещал Николай АЗАРОВ в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.