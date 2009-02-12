В БЮТ назвали министров, которым стоит уйти следом за Пинзеником

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН расценивает заявление Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке с должности министра финансов как «невозможность справиться со своими обязанностями».

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, “в условиях кризиса он выполнять обязанности министра не может то ли физически, или психологически, или по другим каким-то причинам».

А.КОЖЕМЯКИН считает целесообразным, чтобы “еще несколько министров честно сложили полномочия, например, господин ОГРЫЗКО (министр иностранных дел - УНИАН), господин ЕХАНУРОВ (министр обороны - УНИАН), господин ОНИЩУК (министр юстиции - УНИАН) и еще несколько человек». Он добавил, что «мы это (отставку - УНИАН) только поддержим и будем аплодировать».

На вопрос, поддержит ли Верховная Рада Украины отставку В.ПИНЗЕНИКА, А.КОЖЕМЯКИН ответил: “Думаю, поддержит”. Он сказал, что “мы ищем и ближайшие дни, ближе к сессионной неделе, найдем” необходимое количество голосов для проведения кадровых изменений в правительстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, «в нынешних условиях профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов».

В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.