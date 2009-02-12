Томенко: Пинзеник в последнее время не работал в правительственной команде

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО называет прогнозируемым решение министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление В.ПИНЗЕНИКА.

«Это прогнозируемое решение, но так произошло, что Виктор Михайлович в последнее время не работал в правительственной команде», - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО считает, что ВР должна рассматривать кадровый вопрос не только в отношении В.ПИНЗЕНИКА, но и в отношении других должностных лиц.

«Я думаю, что треть правительства должна быть изменена, поскольку эти люди связывают свою профессиональную деятельность с политической и не выполняют должным образом свои обязанности», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, целесообразно было бы, чтобы все кадровые вопросы ВР рассмотрела на будущей неделе. «Но главное, чтобы кадровое укрепление правительства базировалось на профессиональной способности членов Кабмина работать в непростых условиях кризиса», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также считает, что целесообразно было бы, чтобы кандидатами на должности министров и других органов исполнительной власти не были лидеры партий, народные депутаты или политические лица. «Главное – это профессиональная подготовка, опыт в управлении с конкретными результатами решения сложных управленческих задач», - сказал Н.ТОМЕНКО.