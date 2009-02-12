Литвин сегодня поговорит с Тимошенко про Пинзеника

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ВР должна удовлетворить заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно шансов поддержки в ВР такого заявления.

«Вполне очевидно, что заставлять человека, который принял решение, дальше имитировать работу, будет практически невозможно. Очевидно, такое понимание будет и в депутатском корпусе», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР заметил, что судя по всему, министр финансов принял для себя окончательное решение по этому поводу.

При этом В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня у него состоится встреча с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, во время которой будут обсуждаться вопросы относительно работы коалиции. При этом он добавил, что такая встреча является еженедельной.

В.ЛИТВИН в который раз заметил, что на определенные должности в правительстве должны быть приглашены люди, у которых есть авторитет и опыт управленческой работе.

«Это должен быть авторитетный человек, человек знающий, и человек, который получит необходимую поддержку», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН также заметил, что его политическая сила не имеет никаких претензий на должности в правительстве, но готова предложить конкретных людей, которые достойно смогут сделать свою работу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.

Заявление В.ПИНЗЕНИКА было размещено на сайте Министерства финансов.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

При таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.