Чорновил считает, что Ющенко нашел хороший выход

Представитель Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что после новых назначений, сделанных Президентом, можно говорить о втором сроке Виктора ЮЩЕНКО в должности главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя в интервью журналистам назначение секретарем СНБО Василия ГАЙДУКА, Т.ЧОРНОВИЛ заметил, что “ГАЙДУК является человеком Президента”.

«С 2004 года это люди, которые связаны с ТАРУТОЙ (речь идет о председателе Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергее ТАРУТЕ – УНИАН), “Индустриальным союзом Донбасса”, и другие, которые поддержали тогда ЮЩЕНКО на президентских выборах”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, назначение В.ГАЙДУКА имеет двойную цель: в первую очередь - усиление позиций Президента, «это нормальный подход вполне взвешенного менеджмента… в Секретариате собрались люди, которые сделают все для того, чтобы Президента не сбрасывать вниз, чтобы его не тянула одна политическая сила в пропасть… Они будут работать на него – повышая его влияние в государстве».

Т.ЧОРНОВИЛ считает, что достичь этой цели можно лишь одним способом – снять все конфликты между ветвями власти Украины, максимально разграничив их полномочия, и сделать так, чтобы они работали в одном направлении. По словам Т.ЧОРНОВОЛА, это поможет выйти из кризиса, а если Президент будет причастным к выходу из кризиса, «для него это будет позитив, Президент который сам лично как институт наращивает свое влияние в государстве и который при этом не идет на конфликт – для ЮЩЕНКО это лучший выход». Т.ЧОРНОВИЛ также добавил, что после последних назначений в команде Президента «стала реализоваться возможность того, что мы будем серьезно говорить скоро о втором сроке Президента Ющенко».

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул, что у Партии регионов нет серьезных разногласий с В.ГАЙДУКОМ, хотя они принадлежат к разным политическим средам. Он прогнозирует, что будет нормальный уровень сотрудничества и понимание того, что есть такое понятие, как экономическая безопасность государства и тому подобное. «Мы теперь будем со структурой Президента разговаривать на одном языке. Это уже позитив - тогда можно и договориться», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.