Горбулин комментирует назначение Гайдука

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен президент консорциума "Индустриальная группа" Виталий ГАЙДУК.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ на брифинге в Секретариате Президента зачитал глава Секретариата Виктор БАЛОГА.

Другим своим указом В.ЮЩЕНКО освободил Владимира ГОРБУЛИНА от должности исполняющего обязанности секретаря СНБО.

На брифинге В.ГОРБУЛИН заявил, что полностью «поддерживает и разделяет» решение Президента о назначении В.ГАЙДУКА.

«Происходящее сегодня свидетельствует о том, что все, что отстраивается в Секретариате Президента и с Президентом лично – это продуманный план работы с тем, чтобы усилить возможности управления Президентом нашей страной», - отметил В.ГОРБУЛИН.

При этом он добавил, что те четыре месяца, которые он работал и.о. секретаря СНБО, были нацелены на возвращение роли СНБО, которую этот орган играл в середине 90-х годов. По мнению В.ГОРБУЛИНА, за 4 месяца аппарат СНБО «набрал достаточно оборотов», чтобы выполнять задачи, которые вообще стоят перед этим органом.

Говоря о назначении секретарем СНБО В.ГАЙДУКА, В.ГОРБУЛИН отметил, что такую возможность они обсуждали еще два месяца назад. «И это была причина того, что я не хотел выходить на пресс-конференцию в последние полтора месяца, потому что, зная возможное развитие событий, я считал для себя, по-видимому, не очень правильным комментировать многие происходящие в стране события, в которых я принимал непосредственное участие – иногда достаточно активно, иногда, возможно, и решающее. Теперь у меня есть возможность передать в надежные руки аппарат СНБО», - сказал В.ГОРБУЛИН.

В свою очередь, В.ГАЙДУК заявил, что сразу хочет снять «все сенсации» вокруг своего назначения: «Никаких заданий, кроме тех, что очерчены в соответствующих нормативных актах, законах Украины относительно деятельности СНБО и его аппарата, я не получил», - отметил он.

По словам В.ГАЙДУКА, поставленное перед ним задание заключается лишь в том, «чтобы обеспечить возможность выполнения главой государства функций председателя СНБО, а также – обеспечить в целом возможность работы Совета как коллективного органа».

В.ГАЙДУК также подчеркнул, что вместе с В.ГОРБУЛИНЫМ они договорились сотрудничать и в дальнейшем.

Отвечая на вопрос, будут ли в Аппарат СНБО назначены публичные политические фигуры, В.ГАЙДУК подчеркнул, что СНБО «не является политической площадкой», и в нем будут работать «исключительно профессиональные люди».

«Да, это могут быть публичные, известные люди, но СНБО не будет тем органом, который будет создавать площадку для политических дискуссий», - отметил В.ГАЙДУК.

В этом контексте В.ГОРБУЛИН отметил, что работа СНБО будет сосредоточена на двух главных направлениях его деятельности: координации всей деятельности в секторе безопасности и обороны, а также разработке предложений относительно общенациональных стратегических проектов. По словам В.ГОРБУЛИНА, акцент «политической окраски» с Аппарата СНБО будет снят.

Справка УНИАН. В.ГАЙДУК родился в Донецкой области в 1957 году. В 1980 г. окончил Донецкий политехнический институт, по специальности - инженер-экономист.

В 2000-2001 гг. занимал должность первого заместителя министра топлива и энергетики Украины; позже - министр топлива и энергетики. С 26 ноября 2002 г. по 5 декабря 2003 г. был вице-премьер-министром. Кандидат экономических наук.

В настоящее время В.ГАЙДУК является президентом консорциума "Индустриальная группа" и председателем наблюдательного совета ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского".

В конце 2005 года В.ЮЩЕНКО заявлял, что вице-премьер-министром Украины по энергетическим вопросам назначен В.ГАЙДУКА. Однако указ о назначении В.ГАЙДУКА вице-премьер-министром так и не был обнародован.