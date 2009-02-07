Тимошенко увидела для Москвы шанс присоединиться к единым ценностям

Украина полностью поддерживает создание европейской системы безопасности и обороны, и хотела бы участвовать в этом процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.

«Мне кажется, что новое вдохновение этой европейской политики безопасности и обороны, которую я целиком и полностью поддерживаю, дает шанс для тех стран, которые не могут или не хотят стать членами НАТО, получить абсолютно новую идею объединения вокруг единых ценностей, единых принципов политики безопасности и обороны. Безусловно, в первую очередь, это Россия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что сегодня заявления и России, и Германии, и Франции говорят о том, что «такой шанс есть». «Но я бы рассматривала это значительно глубже. И поэтому мне хотелось бы видеть в мире политику безопасности и обороны, которая выстраивается, как якорная цепь. Где якорь - это принципы и ценности, а цепь – это звенья отдельных систем безопасности и обороны, которые взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга, и в то же время создают ощущение взаимного понимания и мира. И поэтому я действительно хотела бы видеть Украину участником этой политики европейской безопасности и обороны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что сейчас в условиях борьбы с кризисом необходимо отказаться от любой политики изоляции стран.

Говоря о НАТО, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, и открыто подходит к сотрудничеству с НАТО, однако есть объективные вещи, которые до сих пор не позволили Украине стать членом этой организации. «Во-первых, это ситуация внутри самой страны – где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, а часть нет. Но есть вопросы и более высокого уровня – это, как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии, партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО», - сказала премьер.

Напомним, что одной из главных тем сегодняшней конференции был вопрос создания системы европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) при участии России и сотрудничестве с НАТО.