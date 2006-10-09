Симоненко зовет Нашу Украину в коалицию

Коммунисты не отказываются от своих принципиальных позиций по Универсалу национального единства, несмотря на то, что подписали обращение антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, комментируя тот факт, что он поставил свою подпись под обращением, где речь идет о том, что двери коалиции для «Нашей Украины» остаются открытыми.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что это не означает, что коммунисты отказываются от принципиальных положений. По его словам, эти вопросы связаны с будущим Украины, в том числе и по НАТО, и по СОТ, и языковой вопрос. Лидер коммунистов отметил, что эти вопросы должны решаться через референдум. А его подпись, по словам П.СИМОНЕНКО, означает, что «это ответ на бессмысленные заявления «Нашей Украины», что кто-то виноват».

В то же время он подтвердил, что двери коалиции для «Нашей Украины» открыты. «Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь – у нас есть текст соглашения и будем работать», - сказал П.СИМОНЕНКО.