Нардепы со всех фракций подписали законопроект "Відродження" о реформе соцзащиты семей с детьми

В Верховной Раде Украины завершили доработку законопроекта № 6063, инициированного народными депутатами группы «Партия «Відродження» об усилении соцзащиты семей с детьми.

Текст соответствующего законопроекта № 6063-д/П появился на сайте Верховной Рады. В течение последних двух недель текст законопроекта дорабатывался рабочей группой, созданной на базе Комитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма.

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Под общей редакции документа подписались 31 народный депутат со всех парламентских фракций и групп, в том числе – внефракционных. Таким образом, идея «Відродження» объединила парламент и в ближайшее время законопроект будет вынесен на голосование в сессионный зал. Законопроект № 6063 является частью пакета социальных законодательных инициатив, разработанных нардепами группы «Партия «Відродження».

«Для нас – это компромиссный вариант, но законопроект в нынешней редакции достигает главной цели, которую ставила перед собой партия «Відродження» – он существенно реформирует и увеличивает помощь при рождении ребенка, а также возвращает отдельные льготы и выплаты для семей с детьми, которые были отменены в 2014 году под предлогом экономии бюджета», – пояснил первый заместитель председателя партии «Відродження» Владимир Пилипенко.

Он пояснил некоторые нормы обновленного текста документа. Раздел, которого реформы куснутся больше всего, – это помощь при рождении ребенка.

«Законопроектом № 6063-д/П предлагается ввести новый вид помощи в связи с рождением ребенка (вместо помощи при рождении ребенка). И она будет выплачиваться двумя частями. Первая часть помощи – в связи с рождением ребенка. На первого ребенка предоставляется сумма кратная 15 размерам прожиточного минимума (по состоянию на апрель 2017 это 20 325 грн.), на второго ребенка – сумма кратная 20 размерам прожиточного минимума (по состоянию на апрель 2017 это 27 100 грн.), на третьего ребенка – сумма кратная 25 размерам прожиточного минимума (по состоянию на апрель 2017 это 33 875 грн.). Вторая часть помощи будет выплачиваться в течение 3 лет», – рассказал Пилипенко.

Он пояснил, что вторая часть помощи будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на тот календарный месяц, за который фактически осуществляется выплата. Например, по состоянию на апрель 2017 – это 1355 грн., которые молодая мама будет получать ежемесячно. Размер помощи будет расти вместе с соцстандартами и не будет столь чувствителен к инфляции, как сейчас, так как сегодня сумма выплат на ребенка – фиксированная», – подчеркнул первый заместитель председателя партии «Відродження».

В целом украинские семьи будут получать 51 размер прожиточного минимума на первого ребенка (15 сразу и 36 в течение 3-х лет), 56 размеров прожиточного минимума на второго ребенка (20 сразу и 36 в течение 3-х лет) и 61 размер прожиточного минимума на третьего и каждого следующего ребенка (25 сразу и 36 в течение 3-х лет).