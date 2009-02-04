Народным депутатам задержали зарплату за январь

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что народным депутатам задержали выплату зарплаты за января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Это правда. Вы знаете, что финансирование Верховной Рады Украины уменьшено на треть, по сравнению с предыдущим годом, отсюда и проблемы», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, это не та тема, которая является ключевой на фоне процессов, происходящих в Украине.

Председатель ВР также заметил, что работает над разрешением этой проблемы совместно с регламентным комитетом парламента.