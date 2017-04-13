В МИД Украины прокомментировали хамское выступление российского представителя в Совбезе ООН
В МИД Украины выступление Сафронкова считают хамским.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица назвал хамским резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета безопасности 13 апреля, на котором тот в грубой манере обратился к британскому коллеге.
Об этом Кислица написал в Twitter. "Русский тромбоз в СБ ООН осложнился хамским "тыканьем" в адрес посла Ее Величества Королевы Великобритании", - заявил он.
Российский тромбоз в СБ ООН усложнился хамским "тиканням" в адрес Посла ее Величества Королевы Великобританииhttps://t.co/7NjMFABM2J— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2017
Как сообщалось, 13 апреля Сафронков на заседании Совбеза ООН грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.
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Сафронков обратился на "ты" к представителю Великобритании в ООН Мэттью Райкрофту.
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано ... Смотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?", - сказал Сафронков.
"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства ... Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкое выступление Сафронкова на заседании Совета безопасности ООН допустимым и оправданным.