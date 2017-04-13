В МИД Украины прокомментировали хамское выступление российского представителя в Совбезе ООН

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица назвал хамским резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета безопасности 13 апреля, на котором тот в грубой манере обратился к британскому коллеге.

Об этом Кислица написал в Twitter. "Русский тромбоз в СБ ООН осложнился хамским "тыканьем" в адрес посла Ее Величества Королевы Великобритании", - заявил он.

Российский тромбоз в СБ ООН усложнился хамским "тиканням" в адрес Посла ее Величества Королевы Великобританииhttps://t.co/7NjMFABM2J — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2017

Как сообщалось, 13 апреля Сафронков на заседании Совбеза ООН грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

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Сафронков обратился на "ты" к представителю Великобритании в ООН Мэттью Райкрофту.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано ... Смотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?", - сказал Сафронков.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства ... Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкое выступление Сафронкова на заседании Совета безопасности ООН допустимым и оправданным.