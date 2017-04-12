Ситуация в Украине остается препятствием для улучшения отношений России и США - Тиллерсон

21:13, 12 апреля 2017
Политика
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Госсекретарь подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.

Рекс Тиллерсон / REUTERS

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Говоря о Минских соглашениях, секретарь Госдепартамента сказал: "Мы рассматриваем важность соглашения".

"Россия может добиться прогресса в выполнении (Минских соглашений) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.

"Пока не будет достигнут весь прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией", - подчеркнул Тиллерсон.

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Теги: #Минск#Путин#Лавров#Тиллерсон