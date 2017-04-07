В ЕС развеяли мифы о функционировании безвиза для украинцев

Пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет, что украинцы будут путешествовать в ЕС без виз так же, как и граждане других стран, к которым применяется безвизовая политика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стулик сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас среди распространенных мифов – что все документы, которые надо было носить в консульства, теперь надо их иметь с собой на границе», - отметил он.

«Украинские граждане, которые будут путешествовать, не отличаются от граждан третьих стран, к которым применяется безвизовая политика, но на границе их могут спросить о цели поездки, о том, достаточно ли у них финансов на то, чтобы поехать, могут спросить, где будут проживать, кого будут посещать, и документы, которые каждый из нас, кто ездит, имеет с собой – например, билеты, электронное бронирование отеля, приглашение на определенные ярмарки для бизнеса или на фестивале», - добавил Стулик.

«Не надо будет возить с собой разные справки о состоянии банковского счета, о том, что вы имеете определенную недвижимость, подтверждение от вашего работодателя, что вы где-то работаете – это не потребуется», - отметил пресс-атташе.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После публикации законодательного акта в Официальном журнале ЕС, который вступит в силу через 20 дней после обнародования, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не получат права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны - члены ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она лишь Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.