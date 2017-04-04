Украино-китайская граница

В конце далёкого и еще мирного 2012 года один из активистов партии Путина-Медведева «Единая Россия» Антон Бердихин предложил уникальное по своей простоте решение: загнать Украину в Таможенный союз и отправить 7 млн. ее граждан в Сибирь. Украинцам, по этой логике, поручалась ответственная миссия создания демографического кордона против «китайского наплыва». Причём в непригодные для жизни условия предлагалось отправить, в первую очередь, украинцев с западной Украины – с оплота «бандеровщины» и нелюбви ко всему русскому. Была озвучена почти операция по принуждению к «братству». Тогда, пять лет назад автора идеи едва не предали анафеме в России, а это высказывание привело к межгосударственному скандалу. Ведь тогда Кремль ещё хотел «по-хорошему» втянуть Украину в ТС.

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Сколько бы власти России не рапортовали о повышении рождаемости, а российский телевизор ни пел о путинской стабильности и вообще о том, как хорошо живется в РФ (в отличие от Украины), россиян, желающих отправиться поднимать умирающие российские регионы, не нашлось. Почему-то граждане РФ, несмотря на гигантские территории, всё как-то тянутся к Москве и Санкт-Петербургу, или на худой конец, к европейской части России.

Россия страна большая, а пригодных территорий для жизни немного. И дело не только в климате. Одно дело смотреть российские телеканалы по японскому телевизору китайской сборки из своих квартир в Украине или Германии, и совсем другое – жить в стране «стабильности и безопасности», которая клеймит весь мир. Например, в начале этого года звездами в РФ стала многодетная семья русских немцев Мартенсов, которая устала терпеть «уроки сексуального воспитания» в распущенной Германии и переехала на историческую родину. Так вот, терпения этим «ТВ-патриотам» хватило на два месяца - туалет на улице, походы за водой с вёдрами на колонку, баня - у соседей, – и семейство ретировалось назад в прогнившую Европу.

В РФ любят пугать своих граждан НАТО и хвастаться дружбой с Китаем, хотя именно китайский дракон представляет главную угрозу для малонаселённых, но пока еще российских Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на публичные увещевания в стратегическом партнёрстве, вряд ли власти РФ этого не понимают. Поэтому попытки отправить на эти обезлюдевшие просторы людей предпринимаются регулярно. Но беда в том, что россияне ехать туда не хотят и наоборот стараются перебраться поближе к островкам цивилизации. Остается единственный выход – «импортировать» население из-за рубежа. Причем китайцы здесь категорически не подходят, нужны люди с близким культурным и ментальным кодом.

Для этого еще десять лет назад придумали Госпрограмму добровольного переселения соотечественников в Россию. Делалось это под широко рекламируемые идеи «русского мира» и вставания с колен. Реальные цели госпрограммы: улучшение экономического состояния депрессивных регионов и компенсация оттока населения «из стратегически важных субъектов» за счет привлечения мигрантов на ПМЖ. Справедливости ради надо заметить, что в этой программе принимают участие 60 регионов РФ, и участие в ней не предполагает автоматическую отправку в российскую глубинку за Уралом. Но есть так называемые «приоритетные регионы»: Бурятия; Камчатский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края; Сахалинская, Иркутская, Амурская, Магаданская области. Если посмотреть на карту, все эти регионы находятся на границе или в непосредственной близости к Китаю.

Летом 2016 года российский премьер Медведев хвастался, что за десять лет по этой программе в РФ переехало полмиллиона человек. Причем половина из них за два последних года – это беженцы з Донбасса.

А ведь до войны из Украины ехать в РФ на ПМЖ особо не хотели. До захвата российскими оккупантами Донбасса, в 2013 году граждане Украины занимали только пятое место (8,3%) от всех переехавших в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Больше всего в Россию переезжали из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и Киргизии.

Получается, чтобы заставить украинцев ехать в РФ нужно разрушить их дома, вселить ненависть к своей стране. Только после этого, потеряв надежду на будущее на территории захваченного Донбасса, люди отправляются за Урал. Сегодня каждый второй переселенец на Дальний Восток и Сибирь – из Украины. В вынужденное путешествие отправились только не галичане, а жители самых «российско-ориентированных» регионов.

Еще год назад в Госдуме РФ отмечали, что 1,6 миллионам граждан Украины (большинство из них Донецкой и Луганской областей) вместо административного выдворения нужно предложить добровольно перебраться на Дальний Восток или в Сибирь.

Желание решить свои демографические проблемы за счёт Украины продолжает бередить кремлёвские умы.

Вот так и создаётся современная украино-китайская граница.

Роман Цимбалюк, Москва