Украденные активы: у президента заявляют о договоренностях с Латвией по возврату выведенных из Украины денег

Президент Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности о дальнейшей координации с Латвией в вопросе возврата в Украину украденных финансовых активов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом сегодня в Риге.

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«Сегодня мы достигли несколько важных договоренностей, в том числе и относительно дальнейшей работы и координации возвращены Украине финансовых активов», - заявил он.

Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter уточнил, что речь идет о «украденных финансовых активах».

Мы достигли договоренностей по дальнейшей работе в вопросах возвращения в Украину украденных финансовых активов - Президент pic.twitter.com/tRdonS5hvv — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 4, 2017

Кроме того, по словам президента, Украина заинтересована в опыте Латвии в вопросах борьбы с коррупцией, реформирования государственной службы и отдельных секторов экономики.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2016 года суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищении из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

16 сентября в ГПУ сообщили о том, что генеральный прокурор Латвии выразил готовность обсудить возможность возвращения Киеву или распределения средств, конфискованных со счетов экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича.