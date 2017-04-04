СМИ узнали, кто может сменить Гонтареву на посту главы Нацбанка
СМИ называют возможных кандидатов на пост Гонтаревой.
Новым главой Нацинального банка Украины (НБУ), который сменит на этом посту Валерию Гонтареву после ее отставки, может стать нынешний руководитель ПриватБанка Александр Шлапак, передает Апостроф.
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По оценкам экспертов, возглавить регулятор могут также экс-министр финансов Украины Игорь Уманский или старший советник "Альфа-банка" Роман Шпек. Кандидатуру последнего, по слухам, предложила президенту сама Валерия Гонтарева.
"Среди возможных кандидатов можно называть Романа Шпека, Игоря Уманского и нынешнего руководителя ПриватБанка Александра Шлапака", - сообщил политический эксперт Ярослав Макитра.
Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ со ссылкой на Луценко появились публикации о том, что Гонтарева написала заявление об отставке. В пресс-службе НБУ эту информацию опровергли.
Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.
Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.