Президент ПАСЕ отреагировал на взрыв в петербургском метро

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал гибель людей в метро Санкт-Петербурга ужасной трагедией.

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"В отчаянии от новостей из Санкт-Петербурга, тем более, что на прошлой неделе я посещал город. Ужасная трагедия. Мысленно с жертвами и ранеными", - написал Аграмунт в Twitter..

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погибло по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане Украины.