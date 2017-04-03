Президент ПАСЕ отреагировал на взрыв в петербургском метро
16:58, 03 апреля 2017Политика
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На прошлой неделе Аграмунт был в Санкт-Петербурге.
Педро Аграмунт одним из первых отреагировал на взрыв в метро / фото: УНИАН
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал гибель людей в метро Санкт-Петербурга ужасной трагедией.
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"В отчаянии от новостей из Санкт-Петербурга, тем более, что на прошлой неделе я посещал город. Ужасная трагедия. Мысленно с жертвами и ранеными", - написал Аграмунт в Twitter..
Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погибло по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане Украины.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге