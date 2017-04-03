Министр соцполитики предлагает провести перепись населения в декабре 2018 года

Министр социальной политики Андрей Рева предлагает правительству перенести всеукраинскую перепись населения на декабрь 2018 года с 2020 года, как это предусмотрено постановлением правительства на текущий момент.

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Об этом Рева заявил в ходе заседания правительства в понедельник.

«Постановлением Кабинета министров предполагается, что такая перепись будет проведена в 2020 году, но ученые и специалисты просят, чтобы мы ускорили этот процесс, чтобы мы это сделали не в 2020 году, а в декабре 2018 года», - сказал Рева.

Он отметил, что если соответствующее решение будет принято, то у правительства в 2020 году появится возможность заложить правильные ориентиры при планировании дальнейших шагов развития страны.