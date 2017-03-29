Польша не собирается преуменьшать значение нападения на консульство в Луцке - Дуда

В результате обстрела Генконсульства Польши в Луцке могли пострадать люди, поэтому инцидент требует решительных действий.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Onet.pl.

"Атака на консульство Польши в Украине - это не только государственный вопрос, это также вопрос безопасности нашего дипломатического учреждения и безопасности наших соотечественников на той территории, на которой поляки жили на протяжении веков и часть польских семей там живет до сейчас", - заявил Дуда.

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Дуда во время телефонного разговора подчеркнул, что значение нападения на польское консульство в Луцке нельзя преуменьшать.

"Обстрел из гранатомета и повреждения, которые были причинены зданию, к счастью, жертв не было, это не то, что мы можем просто пройти на повестке дня, случай требует решительного вмешательства, - подчеркнул президент.