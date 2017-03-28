Туск связал предоставление "безвиза" для Грузии с возможностью своевременно принять решение по Украине
Туск назвал безвиз между Грузией и ЕС позитивным сигналом для своевременного принятия решения о безвизовом режиме для Украины.
Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал начало действия безвизового режима между Грузией и Европейским Союзом позитивным сигналом для своевременного принятия решения о безвизовом режиме для граждан Украины.
Об этом он сообщил в Twitter.
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"Хорошие новости из Брюсселя о Грузии – это также позитивный сигнал для своевременного принятия решения о безвизовых путешествиях для Украины", - заявил Туск.
Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня между Грузией и Евросоюзом начал действовать безвизовый режим. В Министерстве иностранных дел Грузии также заявили, что безвиз доступен и для тех, кто проживает в оккупированных Абхазии и Осетии.
В Министерстве иностранных дел Украины сегодня дали прогноз, что введение безвизового режима для украинцев произойдет до лета этого года, хотя глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли неоднократно заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.